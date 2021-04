Epidemióloga en EE. UU.: La vacunación está prohibida para turistas llegados del exterior

La epidemióloga y profesora en Estados Unidos, Dadilia Garcés Mejías, afirmó que aquellas personas que no cuentan con identificación en Florida no han podido vacunarse, incluyendo a los migrantes venezolanos que aún no poseen un estatus legal; pero no descarta que próximamente puedan incorporarse al plan.

“Todas las personas residentes que puedan enseñar alguna identificación se han podido inmunizar, algunos venezolanos que no estén en un estatus legal no se hayan podido incorporar a las jornadas, en la medida que avance el número de vacunados va a llegar a todo el mundo”, señaló la especialista en conversación con Vladimir Villegas, para Unión Radio.

“En todos los Estados Unidos los gobiernos desde el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden se ha respaldado que la vacunación sea gratuita”, añadió Garcés Mejías.

Señaló que la aplicación de la vacuna anticovid está prohibida para los turistas llegados del exterior “ni siquiera pagando”, debido a que la prioridad es para los residentes, en este caso de Florida, reseñó Unión Radio.