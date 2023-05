En pocas horas entra en vigor nueva restricción para cruzar la frontera de Estados Unidos

"El fin del Título 42 no implica una frontera abierta, todo lo contrario", afirmó el Secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas durante una reciente conferencia de prensa.

En la misma conferencia, Mayorkas detalló las medidas que entrarán en vigor el próximo viernes 12 bajo el Título 8 para hacer frente a la migración irregular. Estas medidas establecen que los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin haber sido denegados de protección en un tercer país serán inelegibles para solicitar asilo. A diferencia del Título 42, aquellos que sean expulsados a partir del viernes deberán esperar cinco años antes de poder volver a solicitar asilo en Estados Unidos y podrían enfrentar consecuencias penales si intentan cruzar nuevamente.

Mayorkas reiteró que el enfoque principal es establecer vías legales para que las personas ingresen a Estados Unidos y aplicar sanciones más severas a aquellos que opten por no utilizar dichas vías.

Las autoridades estadounidenses buscan, con estas nuevas reglas, fomentar que los miles de migrantes que emprenden el peligroso viaje utilicen métodos "legales, seguros y ordenados" mientras endurecen los requisitos para solicitar asilo en la frontera, reportó la Voz de América.

"Nuestra intención es dejar en claro que nuestra frontera no está abierta, que el cruce irregular es ilegal y que aquellos que no sean elegibles para el asilo serán rápidamente devueltos. No crean las mentiras de los traficantes. Esto es lo que les ocurrirá: serán devueltos", enfatizó Mayorkas.

Requisitos adicionales para acceder al asilo

La nueva regla establece que aquellos que no utilicen vías legales para ingresar a Estados Unidos no serán elegibles para solicitar asilo. Mayorkas explicó que solo se aceptarán solicitudes de asilo en circunstancias limitadas, como para aquellos que hayan utilizado las vías legales, es decir, que hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación CBP One, y aquellos que hayan solicitado asilo o protección en otro país de tránsito y les haya sido negado.

Esta última regla limita a la gran mayoría de los migrantes, ya que establece que, excepto aquellos solicitantes de asilo originarios de México, quienes están en la frontera con Estados Unidos, el resto deberá solicitar asilo en un tercer país en su ruta hacia territorio estadounidense y recibir un rechazo antes de poder continuar su camino.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses recomiendan principalmente programar citas a través de CBP One, que en sus primeros cuatro meses ha ayudado a 83,000 personas a programar citas en un puerto de entrada, según informó Mayorkas. Además, se están tomando medidas para ampliar la disponibilidad de citas, pasando de 300 a 1,000 citas diarias.

Mayorkas también anunció el envío de más personal a la frontera sur, incluyendo más de 1,400 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 1,000 coordinadores de procesamiento y 1,500 efectivos adicionales del Departamento de Defensa, lo que permitirá que los agentes fronterizos se enfoquen en su misión.

“Estamos cumpliendo con consecuencias más duras para la entrada ilegal, incluida la devolución y expulsión de más de 665.000 personas durante la primera mitad de este año fiscal. Estamos realizando docenas de vuelos de remoción por semana y continuamos aumentando nuestra capacidad de vuelos de remoción”, insistió el secretario de Seguridad Nacional.

Flujos migratorios

Al mismo tiempo, más de 100,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado legalmente a través del programa de parole humanitario implementado por Estados Unidos, lo cual ha resultado en una reducción del 90% en los encuentros fronterizos de estos grupos.

Como parte de una campaña "sin precedentes", Estados Unidos lanzará una nueva iniciativa de información digital en América Central y del Sur con el objetivo de contrarrestar las mentiras difundidas por los contrabandistas y proporcionar información precisa sobre las leyes de inmigración.

Además, Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que casi 10,000 contrabandistas o "coyotes" han sido arrestados como parte de esta campaña, destacando que se trata de un desafío regional que requiere una solución regional.

"Continuamos trabajando con países de las Américas para desalentar la migración irregular. Esto incluye una campaña coordinada con Colombia y Panamá para evitar que las personas sigan a los despiadados contrabandistas hacia el peligroso Darién, y estamos en constante colaboración con nuestros socios en México en una variedad de temas", afirmó el alto funcionario.

Mayorkas también mencionó los centros regionales de procesamiento que se establecerán en Colombia y Guatemala como un ejemplo extraordinario del liderazgo del presidente Joe Biden y su enfoque en la cuestión migratoria.

Según la administración, estos centros de procesamiento brindarán a los migrantes vías seguras para acceder a Estados Unidos y representarán una oportunidad para "eliminar a los contrabandistas y proporcionar un medio seguro y ordenado para aquellos que califican para el asilo".

"Somos una nación de inmigrantes. También somos una nación de leyes. Nuestras leyes de inmigración están desactualizadas en la actualidad. La solución que estamos implementando es la mejor disponible dentro de nuestra autoridad legal actual, pero son soluciones a corto plazo para un problema que lleva una década", resaltó Mayorkas, quien tiene raíces cubanas, y además hizo hincapié en el llamado de Biden al Congreso para que apruebe una reforma migratoria y destine más fondos para abordar la situación en la frontera.