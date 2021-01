Empezó el debate por el impeachment a Trump: votación será a las 4:00 pm (hora de Venezuela)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició hoy a las 10:00 am, hora de Venezuela, el debate para abrir un segundo impeachment (juicio político) a Donald Trump por alentar el asalto al Capitolio que dejó cinco muertos y conmocionó a Estados Unidos y al mundo. La votación sobre la acusación está programada para alrededor de las 4:00 pm, hora de Venezuela.

Cuando faltan siete días para la investidura del presidente electo, el demócrata Joe Biden, y a pocas horas de que la Cámara de Representantes vote la histórica acusación contra el mandatario republicano, Washington estaba bajo altas medidas de seguridad, en un ambiente tenso luego de la toma de la sede del Congreso por partidarios de Trump el 6 de enero.

Bloques de hormigón bloquean los ejes principales del centro de la ciudad, enormes barreras metálicas rodean muchos edificios federales, incluida la Casa Blanca, y la Guardia Nacional está desplegada en todas partes.

Su resultado, que no está en duda puesto que los demócratas controlan la Cámara Baja, marcará la apertura formal del proceso de juicio político contra Trump, que se convertirá en el primero en la historia del país en ser procesado dos veces en el Congreso.

Cada día más aislado en su propio bando, el tempestuoso presidente intentó el martes minimizar el procedimiento impulsado por los demócratas, describiéndolo como una “continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política”.

Pocos días antes de su partida a su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde debería comenzar su nueva vida como expresidente, Trump parece desconectado de lo que está sucediendo en la capital estadounidense.

Ningún republicano de la Cámara de Representantes votó en diciembre de 2019 el impeachment a Trump por las presiones a Ucrania para investigar una presunta corrupción de Biden. Y el mandatario salió absuelto del juicio político por el Senado, de mayoría republicana.

Pero esta vez, cinco congresistas habían anunciado su apoyo al impeachment. Entre ellos, Liz Cheney, una de las líderes de la minoría republicana en la Cámara Baja e hija del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney.

“Nada de esto hubiera sucedido sin el presidente”, dijo sobre el asalto al Capitolio.

We just had a violent mob assault the Capitol in an attempt to prevent those from carrying out our Constitutional duty. There is no question that the President formed the mob, the President incited the mob, the President addressed the mob. He lit the flame. pic.twitter.com/nc9WLmtfuv

— Rep. Liz Cheney (@RepLizCheney) January 7, 2021