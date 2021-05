Emmanuel Macron reconoce posición de Alberto Fernández ante crisis en Venezuela

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció este miércoles la posición que ha tenido Alberto Fernández, presidente de Argentina, ante la crisis de Venezuela y la búsqueda de una solución pacífica al conflicto interno.

“Quisiera recalcar su acción determinada pacificadora en el tema de Venezuela. Nosotros también tenemos apego a la estabilidad de toda la región y que se encuentre un camino pacífico en ese país, que es un país querido para ambos”, manifestó Macron.

Fernández se reunió con su homólogo francés en el Palacio del Elíseo, como parte de una gira europea. Ambos declararon a la prensa luego de un almuerzo de trabajo en el que discutieron asuntos bilaterales.

El presidente argentino recibió además el respaldo de Macron para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.

Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores argentino, afirmó recientemente que la situación de Venezuela es tóxica y aseguró que los cambios en el país serán lentos, luego de un almuerzo con el primer ministro portugués Antonio Costa.

“Hablé de Venezuela con mi par portugués. Hablé de Maduro. Hablé de la oposición. Y también les dije que Venezuela no puede ocupar tanto espacio. Los cambios en Venezuela no van a ser prontos, van a ser lentos. Y entonces Venezuela no puede ocupar mucho tiempo cuando los cambios son tan lentos”, dijo a La Nación.