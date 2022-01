Embajador ve posible más cooperación militar de Moscú y Caracas ante presiones de EE. UU.

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, consideró posible que los dos países intensifiquen su cooperación militar ante un eventual aumento de las presiones por parte de Estados Unidos.

El pasado 13 de enero, el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó.

Desde el primer momento de la histeria que se ha desatado en Occidente, en Estados Unidos, tras las palabras del viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov, me telefonearon políticos venezolanos y miembros del Gabinete, me he reunido con ellos y me han trasladado su apoyo firme e inequívoco, puesto que han pasado y están pasando por todo eso junto con nosotros", explicó Melik-Bagdasárov.