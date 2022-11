Embajador de Colombia en Venezuela recibió un “regaño suave” de Petro por insultos a Guaidó

A Guaidó lo calificó de pendejo y otras palabras vulgares. También dijo que en la oposición hay 20 opositores y todos se creen jefes. A raíz de estos señalamientos, a Armando Benedetti le jalaron las orejas o, como él mismo lo reconoció, Gustavo Petro le increpó mediante un “regaño suave”.

En declaraciones dadas al portal Efecto Cocuyo, en las que opinó sobre política interna y atacó de manera contundente a la oposición venezolana, Benedetti expresó: “Veo que (Juan) Guaidó me atacó… Este huevón, ¿qué me va a atacar a atacar? ¿Qué es lo que le pasa?”

Durante la entrevista con Luz Mely Reyes, Bendetti ahondó en señalamientos: “Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas yo dije que vi que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora sino de cuando era senador".

Al preguntarle sobre su disposición a reunirse con representantes de la oposición venezolana siguió con las descalificaciones. “En la oposición son como 20 opositores y todos se creen 20 jefes". Pero aclaró que está dispuesto a reunirse con gobierno y oposición si las dos partes están de acuerdo.

Regaño suave

Pero este miércoles el discurso cambió. En conversación con periodistas, Benedetti se disculpó por los calificativos, tras reconocer que el presidente Petro le propinó un “leve regaño”.

El funcionario reconoció que no debió haber esos señalamientos y si hay que pedir disculpas se le piden a la oposición y al mismo Guaidó. Pero agregó que de repente no es una mala forma de expresarse porque él se refiere al peso político (de Guaidó) y la inexistencia de una elección popular.