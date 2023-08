¡Embajada colapsada! Venezolanos en Chile viajan a Argentina y Uruguay para renovar pasaporte  

La sede de la Embajada de Venezuela en Chile es la imagen más cercana al purgatorio para los venezolanos que residen en Santiago y otras regiones. Las filas de personas para renovar pasaporte y otros trámites migratorios colapsan la calle Bustos, en Providencia.

Sin embargo, comienzan a circular otras alternativas, un poco más costosas, pero más eficaces en cuanto al tiempo de espera del documento y la legalidad del proceso para conseguirlo. El trámite que en Santiago puede tomar más de 15 meses dependiendo de la estabilidad del sistema informático, en Uruguay o Argentina se reduce hasta en 8 semanas.

Yo estoy esperando la cita hace un año y 5 meses. Pedí el pasaporte en 2021 y apenas me va llegando. Esperamos por la cita desde hace más de 14 meses. Nos la asignaron, pero se cayó el sistema y no nos pudieron tomar los datos. La cantidad de gente que hay acá, pidiendo cita, no es suficiente para la cantidad de gente que trabaja allá”, asegura una venezolana en esa situación.