El virus no paró la ola migratoria y para 2021 se espera que supere los seis millones

El cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus no ha detenido la migración; pero ha hecho que aumente el número de venezolanos que huyen, la mayoría de las veces a pie, por pasos ilegales, aumentando su condición de vulnerabilidad.

A inicios de septiembre, David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, afirmó a TalCual que para ese entonces, las autoridades colombianas estaban registrando que aproximadamente unas 500 personas cruzaban diariamente la frontera entre Venezuela y Colombia por las trochas, pero advertía que el número podría ser mayor.

Esta información fue corroborada la segunda semana de diciembre por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que indicó que “entre 500 y 700 migrantes y refugiados de Venezuela siguen saliendo de su país a diario”, pese al cierre de fronteras.

David Smolansky y organizaciones de ayuda al migrante estiman que el flujo migratorio se va a incrementar cuando se abran las fronteras. “La estampida va a ser muy grande. Creo que los flujos diarios, semanales y mensuales pueden superar los que estábamos viendo antes de la pandemia”, considera.

El enviado de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) para esta crisis, Eduardo Stein, advierte que los “flujos” han vuelto a reactivarse. Asimismo, en una entrevista con Europa Press alerta que si la tendencia persiste “a finales de 2021 podría llegarse a los 6,2 millones de migrantes y refugiados, por encima de los datos de la crisis siria”.

Acnur calcula que 70% de los venezolanos que llegan a Colombia, país por el que escapa la mayor cantidad de venezolanos, lo hace a pie. «Algunos solo con ropa en su mochila, y dado que la situación en Venezuela sigue deteriorándose, en condición muy débil, a veces mostrando síntomas de malnutrición”, detalló Babar Baloch, portavoz de la Acnur.

En este sentido, un informe reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirma que “para el 12 de noviembre, alrededor de 5.345 venezolanos habrían ingresado al país vecino (Colombia) por pasos no autorizados”; no obstante, insisten en que no se puede hacer un cálculo exacto por lo difícil que es hacer registros por pasos ilegales.

De acuerdo con Acnur, 5,4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años debido a la crisis política y económica. De esa cifra, más de 4,6 millones están en países de Latinoamérica y el Caribe

Baloch, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló que las rutas por las que los venezolanos siguen abandonando el país son zonas de operación de redes de tráfico ilegal, así como de grupos armados; por lo que muchos de estos migrantes y refugiados sufren violencia y explotación.

Ante la posibilidad de un crecimiento de la migración venezolana, Eduardo Stein teme un empeoramiento de la xenofobia.