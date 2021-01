El secretario general de la ONU se vacuna contra el Covid-19

El secretario general de la ONU, António Guterres, informó este jueves a través de su cuenta de Twitter haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19.

“Debemos ponernos manos a la obra para asegurar que la vacuna esté disponible para todos, en todas partes”, escribió Guterres en su mensaje, sin especificar el nombre o el laboratorio del fármaco que recibió.

Su anuncio se produce poco antes de que declarara que espera que la vacuna rusa contra el coronavirus sea reconocida por la Organización Mundial de la Salud “lo antes posible” para que el fármaco pueda ser utilizado por Naciones Unidas.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.

We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.

With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.

✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W

— António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021