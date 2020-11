Georgia ordena recuento de papeletas; diferencia actual es de 1.098 votos a favor de Biden

Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, anunció este 6 de noviembre que su estado realizará un reconteo de los votos de las elecciones presidenciales.

Detalló que, hasta el momento, el candidato demócrata Joe Biden obtiene 2.449.590 mientras que el republicano Donald Trump mantiene 2.448.492 con una mínima diferencia de 1.098 votos a favor de Biden.

“Con un margen tan pequeño, habrá un reconteo en Georgia”, anunció Raffensperger en rueda de prensa.

“El recuento de votos en ese estado está siendo abierto y transparente. Todavía quedan miles de votos por contar, algunos procedentes de efectivos militares, que podrían favorecer al candidato republicano, Donald Trump”, refirió durante rueda de prensa, según La Vanguardia.

"With a margin that small, there will be a recount," Georgia Secretary of State Brad Raffensperger says, as race between Biden and Trump is down to thousands of votes

"The final tally in Georgia at this point has huge implications for the entire country" https://t.co/fxHKy8hSEp pic.twitter.com/um03Yn3unW

— CBS News (@CBSNews) November 6, 2020