El presidente de Uruguay se vuelve viral por compartir con ciudadanos en la calle [ +Video]

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se volvió viral en redes sociales luego de que varias personas lo grabarán sentado tranquilamente en una calle comercial de la ciudad de Maldonado mientras conversaba con un amigo.

La sorpresa para los internautas no solo fue ver al mandatario en una vía pública compartiendo con los ciudadanos que se le acercaban amablemente a pedirle una selfie, sino también que a sus alrededores no habían escoltas.

"Mirá al presidente sentado ahí como un transeúnte más, solo (...) ¡Qué lindo es no deberle nada a nadie! El día que vea a un presidente de izquierda sentado así como un ser humano más, lo botan", expresó un usuario mientras grababa la escena.

Las imágenes generaron un debate en redes sociales donde muchos aplaudieron el acto de Lacalle e hicieron comparaciones con otros presidentes de Latinoamérica.

"Así es Uruguay, donde te podés encontrar con el mismísimo presidente tomando algo en la esquina. ¡Qué no se pierda esta costumbre!" y "En Venezuela no podrán nunca hacerlo, porque le han hecho tanto daño que no confían ni en su sombra", son algunos de los comentarios más destacados.