El poeta venezolano Rafael Cadenas recibe el premio Cervantes a sus 93 años

Los reyes de España Felipe VI y Letizia Ortiz encabezaron este lunes 24 de abril la ceremonia solemne en la que el poeta, ensayista y profesor universitario venezolano Rafael Cadenas, de 93 años, recibió el Premio Cervantes de Literatura; uniéndose así a la lista de mejores escritores de la lengua española.

“Este es un honor que me sobrepasa”, dijo el homenajeado tras recibir el Premio, durante el evento que se realizó en la Universidad de Alcalá de Henares, publicó NTN24.

El rey Felipe VI saludó y felicitó al oriundo del estado Lara minutos antes de comenzar el acto: “Es un placer y un honor haber entregado a Cadenas el mayor premio de las letras”, dijo en la ciudad natal del autor de Don Quijote de la Mancha.

Cadenas el único venezolano que ha conseguido este galardón, que en el pasado recayó en Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis o Sergio Ramírez.

El paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, epicentro de la literatura castellana, se vistió de gala para la ceremonia del Premio Cervantes, y donde el rey Felipe VI definió a Cadenas como "un gran poeta moderno, lleno de honradez y ambición".

También valoró, según publicó la revista Hola, su trabajo incansable para preservar la lengua castellana. "Ya pertenece a la estirpe de Miguel de Cervantes. Reciba mi enhorabuena y el de la Reina, el de todos los que se encuentran en este Paraninfo y de los que forman parte de nuestra cultura".

El autor venezolano agradeció la medalla con un emotivo discurso en el que explicó su vinculación con España.

Este es un honor que me sobrepasa. Estar junto a gente que siempre he admirado es mucho para quien lee estas palabras. Estoy lleno de España, el idioma sería el primer vínculo, luego su literatura que he leído asiduamente, por los viajes con mi esposa cuyo abuelo era de Canarias y los amigos que este país me ha regalado", dijo.