El papa Francisco, “estupefacto” por las protestas en el Capitolio

El papa Francisco afirmó que quedó “estupefacto” con las protestas en el Capitolio de EE.UU., encabezadas por partidarios del presidente Donald Trump este miércoles, publica la página web del Vaticano, que cita una entrevista del pontífice con el canal italiano Mediaset.

El líder de la Iglesia católica agregó que siempre hay personas que “toman un camino contra la comunidad, contra la democracia y contra el bien común”.

“Ninguna población puede presumir de no tener un día un caso de violencia. Ocurre en la historia. Pero debemos entender bien, para no repetirlo, aprender de la historia, aprender que los grupos que no están bien integrados en la sociedad, tarde o temprano tendrán estos brotes de violencia”, aseveró el papa.