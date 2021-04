El papa Francisco celebra una misa sobre la “misericordia” con presos y refugiados

El papa Francisco hizo una salida inusual este domingo fuera del recinto del Vaticano para celebrar una misa sobre la “misericordia divina” con presos, refugiados y personal sanitario.

La misa se celebró en una iglesia cercana a la Plaza de San Pedro, ante una congregación reducida de unas 80 personas, debido a las restricciones por el coronavirus.

Entre ellas, había presos de dos cárceles de Roma y de un centro de detención de jóvenes, así como refugiados de Siria, Nigeria y Egipto y personal de enfermería de un hospital cercano.

En su homilía, el líder espiritual de los 1.300 millones de católicos del mundo destacó la importancia que tiene para los cristianos servir a los demás.

No permanezcamos indiferentes. No vivamos una fe a medias, que recibe pero no da (…) Hemos sido misericordiados, seamos misericordiosos”, dijo Francisco.