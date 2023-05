El escalofriante testimonio del Fiscal General de Colombia: "Petro nos puso una lápida a mí y a mi familia"

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que su familia abandonaría el país debido al temor de que puedan ser asesinados. Las injerencias del presidente Gustavo Petro en la justicia han sido constantes. Por ejemplo, a principios de 2023, el Gobierno pidió a la Fiscalía que suspendiera las órdenes de captura y liberara a 16 criminales del Clan del Golfo y los Pachenca.

En un principio, el ente acusador rechazó la petición, aunque finalmente cedió suspendiendo las órdenes de captura contra disidentes de las Farc y miembros del ELN, atendiendo "las intenciones del Gobierno de trabajar en aras de la paz", según informa Semana.

La relación de Barbosa y Petro, calificada como "tóxica" por el fiscal, se emponzoñó todavía más cuando el presidente colombiano cargó en Twitter contra el fiscal Daniel Hernández, imputado por el caso de corrupción Odebrecht. Petro le acusaba de no impedir más de 200 asesinatos del Clan del Golfo. Barbosa le recordó que el fiscal era él y Petro, en España, chulesco, le respondía: "El fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él".

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha negado que el presidente Gustavo Petro sea su jefe en una entrevista publicada el pasado sábado por la revista Semana. Barbosa ha aclarado que, aunque el presidente es el jefe de Estado, eso no implica que tenga control sobre la rama judicial y el Poder Público. Además, ha acusado a Petro de dictador y de poner en riesgo su vida y la de su familia al acusarlos de vinculación con organizaciones criminales.

#Atención El fiscal Francisco Barbosa anunció que su familia saldrá del país en los próximos días "por temor a que sean asesinados". "Esto no es un juego, esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es el jefe de la oposición en un país, es el jefe de… pic.twitter.com/zfJ6ykWsUO

