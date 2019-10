El Congreso de EE. UU. aprueba la resolución que autoriza investigar a Trump

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha votado este jueves una resolución que establece formalmente los próximos pasos a dar en la investigación de juicio político contra el presidente del país, Donald Trump.

De esta manera, el Partido Demócrata finalmente logró formalizar la medida luego de que los republicanos criticaran esa enmienda por falta de transparencia y debido proceso. La iniciativa pone al demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, a cargo del proceso de impeachment y limita el acceso de congresistas republicanos y de los abogados de la Casa Blanca.

A su vez, el Trump ha reaccionado a la aprobación de la iniciativa publicando un mensaje en Twitter en el que la califica de “la caza de brujas más grande de la historia de EE.UU”. Unos minutos antes, el mandatario expresó que “la farsa del impeachment está haciendo daño al mercado de valores”, pero “a los demócratas que se dedican a no hacer nada no les importa”.

The Greatest Witch Hunt In American History!

The Impeachment Hoax is hurting our Stock Market. The Do Nothing Democrats don’t care!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019