EFE: Posibilidad de que disidencias de FARC tengan a niños perdidos tras accidente es "nula"

Las operaciones de búsqueda, lideradas por las fuerzas militares, se han intensificado en los últimos días, con más de un centenar de efectivos buscando en la densa selva, acompañados del papá de dos de los niños y las comunidades indígenas que conocen el terreno.

"No hemos encontrado nuevas pistas pero la selva ofrece todo lo necesario para sobrevivir: comida, bebida, la capacidad para hacer refugios", alegó Sánchez, quien aseguró que no cerraran la búsqueda ni perderán las esperanzas hasta que no encuentren a los niños.