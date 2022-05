EE. UU. se alista para aliviar algunas sanciones contra Venezuela y se reanude el diálogo

El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) se prepara para aliviar algunas sanciones que pesan sobre Venezuela como un gesto que motive la reanudación de las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición en México, suspendidos de manera unilateral por Caracas tras la extradición de Alex Saab a suelo estadounidense.

De acuerdo a la agencia Associated Press, estos cambios limitados permitirán a la trasnacional estadounidense Chevron a renegociar su licencia con Petróleos de Venezuela, pero no se le permitirá ni activar los taladros ni la exportación de crudo de origen venezolano.

Según dos altos funcionarios del gobierno de EE. UU., que hablaron en condición de anonimato con AP, Carlos Erik Malpica-Flores, un ex alto directivo de Pdvsa y sobrino de la primera dama, Cilia Flores, fue removido de la lista de sancionados.

“Son cosas que (…) la Plataforma Unitaria negoció y nos vino a pedir que las hiciéramos para poder volver a la mesa de negociación”, dijo uno de los funcionarios.

Por su parte, la periodista de la agencia Reuters, Marianna Párraga, reveló que se espera que este martes 16 de mayo se reanuden las negociaciones en México, luego de que se aliviaran algunas sanciones por parte de Estados Unidos.

Reuters- Venezuela's Maduro and the opposition are expected to announce today they will soon resume negotiations in #Mexico, as the U.S issues an authorization for Chevron to engage in talks with Maduro's government, easing restrictions on his heavily sanctioned administration

— Marianna Párraga (@mariannaparraga) May 17, 2022