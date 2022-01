EE. UU. reiteró llamado a Maduro para reactivar mesa de negociación en México

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, instó el jueves 6 de enero una vez más a la administración de Nicolás Maduro de regresar a la mesa de negociación en México para que se consiga una salida negociada a la crisis por la que atraviesa Venezuela, esto luego de que desde Miraflores se volviera a condicionar la presencia de la delegación oficialista la liberación del empresario colombiano Alex Saab.

“Lo que se necesita ahora es que el régimen de Maduro vuelva a la mesa de negociación (…) a diferencia del régimen, la Plataforma Unitaria ha enfatizado repetidamente su compromiso con las negociaciones”, dijo Price y señaló al gobierno de Maduro de no tener la voluntad de culminar la crisis que azota al país y los abusos en materia de DDHH.

Price insistió en rueda de prensa telefónica que el objetivo de EE.UU. es el respaldo de la realización de elecciones libres y justas en Venezuela, algo que se considera desde Washington no ha ocurrido en el país porque los procesos comiciales no reflejan el sentir de los venezolanos, reseñó VOA.

Nuevamente afirmó que EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela por considerar que "usurpó" funciones en enero de 2019, así como socavó las instituciones del país y quitó el derecho a los venezolanos para elegir a sus gobernantes.

Aseveró que el gobierno interino encabezado por el político Juan Guaidó "es una expresión de la voluntad democrática del pueblo de Venezuela a través de una decisión de la Asamblea Nacional".

El presidente de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, Jorge Rodríguez, advirtió el 5 de enero que no habrá diálogo si no devuelven los activos al gobierno de Maduro, el oro que está en Inglaterra y Monóneros. También pidió que EEUU libere a Alex Saab. «Un diálogo sin responder ante la justicia está condenado al fracaso, no va a cristalizar en acuerdos ni será perdurable».

Luego de que EEUU expresara de nuevo su respaldo a Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida en 2015, se emitió un comunicado desde la Cancillería en el que reprochan esta acción e insistir que es «intervencionismo» por parte de Washington en los asuntos de Venezuela y que esta situación forma parte de una “política fracasada y reincidente” de Estados Unidos, que de forma “criminal afecta la soberanía del país y busca poner en riesgo su paz, su estabilidad y su desarrollo”.