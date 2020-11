EE. UU. recomienda no viajar a Venezuela en actualización de alerta sobre el país

Estados Unidos actualizó el viernes la alerta de viaje para Venezuela a nivel cuatro, en el que recomienda “no viajar” al país caribeño por diferentes razones que van desde disturbios civiles, secuestro, arresto arbitrario, así como la pandemia del Covid-19.

El Departamento de Estado alertó que las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro han detenido arbitrariamente a ciudadanos estadounidenses durante largos períodos y que su acceso al consulado ha sido severamente restringido.

Y añadió: “Los delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robo de coches, son comunes. Se producen mítines y manifestaciones políticas, a menudo con poca antelación. Las manifestaciones suelen suscitar una fuerte respuesta de la policía y las fuerzas de seguridad que incluye el uso de gases lacrimógenos, aerosoles de pimienta, cañones de agua y balas de goma contra los participantes y, ocasionalmente, se convierten en saqueos y vandalismo”.

Solicitaron que los ciudadanos lean la página del Departamento de Estado de Estados Unidos antes de realizar cualquier viaje internacional, informó El Nacional.

Alert: @StateDept renewed its travel advisory for Venezuela – Level 4: Do Not Travel

Do not travel to Venezuela due to crime, civil unrest, poor health infrastructure, kidnapping, arbitrary arrest and detention of U.S. citizens, and COVID-19 https://t.co/LX1wfMBG03 pic.twitter.com/RCg2p3F7oU

— Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) October 31, 2020