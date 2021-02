EE. UU.: Protestan en estación de policía tras agresión a una niña de nueve años

Manifestantes en Rochester (Nueva York, EE.UU.) derribaron una barricada policial durante una protesta después de que se revelara que unos oficiales rociaron con gas pimienta a una niña de 9 años esposada en una patrullera.

La marcha fue organizada el lunes para protestar contra el uso excesivo de la fuerza contra la menor, cuando nueve oficiales respondieron a una llamada por “problemas familiares” la semana pasada. Los manifestantes se reunieron frente al Departamento de Policía de Rochester para exigir justicia.

Las imágenes que circulaban en línea mostraban la marcha y la posterior protesta, incluido el momento en que los manifestantes volcaron una barrera de metal erigida fuera de la estación de policía, lo que les permitió avanzar hacia una cerca interior que rodeaba el estacionamiento de las patrullas.

Protesters successfully overturn the barricades set up outside this Rochester Police station and make their way up to the inner parking lot fence #Rochester #NewYork #RochesterPD #RochesterProtests pic.twitter.com/LwOj1yh820

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 1, 2021