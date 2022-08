EE. UU. envió a la UE su respuesta a las demandas de Irán sobre el pacto nuclear

Estados Unidos terminó de revisar las consideraciones que Irán hizo a la propuesta definitiva de la Unión Europea (UE) para volver al pacto nuclear de 2015 y envió este miércoles su opinión a Bruselas.

Así lo explicó a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, quien sin embargo no dio más detalles sobre la respuesta que ha emitido Washington al respecto.

"Nuestra revisión de estos comentarios ya ha concluido. Hemos respondido hoy a la UE", se limitó a comentar dicha fuente.

Irán respondió la semana pasada a la propuesta definitiva del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, para salvar el pacto nuclear de 2015, del que se salió Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021).

Demandas de Irán sobre el pacto nuclear

El Gobierno estadounidense de Joe Biden, que negocia de forma indirecta con Irán, con la UE de intermediario, recuperar el pacto, ha estado estudiando hasta ahora las consideraciones de Teherán.

El mismo Borrell advirtió este miércoles de que sería «muy difícil» retomar la negociación sobre el acuerdo nuclear iraní después del verano si no se llega a un consenso en los próximos días.

Según fuentes diplomáticas, las principales cuestiones por resolver son las garantías que Irán pide para que una futura Administración estadounidense no abandone el pacto unilateralmente, y que se cierre una investigación sobre Teherán acerca del origen de trazas de uranio no declaradas.

Teherán ya habría retirado su demanda para que Estados Unidos levante las sanciones que pesan sobre la Guardia Revolucionaria iraní, un asunto que ha planeado durante los últimos 16 meses de conversaciones.