EE. UU. enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, recordó que Estados Unidos dispone de vacunas suficientes para su población y no necesita las de AstraZeneca. También aclaró, no obstante, que los envíos de esta vacuna no serán inmediatos y llevarán semanas, incluso meses