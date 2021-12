EE. UU. confirma "visita consular" a estadounidenses presos en Venezuela

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE. UU., Brian A. Nichols, confirmó el martes 14 de diciembre que una delegación del Departamento de Estado viajó a Venezuela con el fin de realizar una "visita consular" a los estadounidenses que están presos en nuestro país.

Nichols destacó que el derecho a visitas consulares es algo con "historia milenaria" en la diplomacia y precisó que ese fue el motivo del viaje de dicha delegación, reseñó El Nuevo Herald.

Las declaraciones de Nichols ratifican lo que Associated Press informó en días pasados sobre el viaje "en secreto" que realizara Roger Carstens, enviado presidencial especial para asuntos de rehenes y el principal negociador de rehenes del gobierno de EE. UU., para reunirse con ciudadanos estadounidenses como los "seis de Citgo"; los ex boinas verdes Airan Berry y Luke Denman, así como el ex marine Matthew Heath y buscar su liberación.

En dicho artículo se menciona que Carstens hizo una visita de cuatro días donde dijo que “fue bueno ver a los muchachos, mostrarles que su gobierno se preocupa. También fue positivo informar a sus familias que los había visto”. Además, se estima que haya conversado con integrantes de la administración de Nicolás Maduro, pero no se sabe con quiénes haya podido conversar.

Por otro lado, Brian A. Nichols habló de la participación de Juan Guaidó, reconocido por EEUU y una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, en la Cumbre por la Democracia y ratificó que Washington se mantiene respaldando al parlamentario porque es “el único y último oficial elegido legítimamente por el pueblo venezolano”.

En ese evento, Guaidó presentó la ruta que, a su juicio, debe seguirse para la defensa de la democracia. El dirigente opositor llamó a construir un frente unificado, con enfoque multilateral «que haga responsables a los autoritarios por los crímenes cometidos», al igual que abogó por la creación de mecanismos para proteger a las fuerzas democráticas y a los activistas de derechos humanos que son víctima de persecución sistemática.