EE. UU. confirma en Guatemala la creación de Fuerza Anticorrupción regional

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó este lunes en Guatemala la creación de una Fuerza de Tarea Anticorrupción regional, que contará con el respaldo de los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro y que apoyará a los fiscales de Centroamérica.

En una declaración conjunta de Harris con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en el Palacio Nacional de la Cultura (despacho de Gobierno), la funcionaria estadounidense aseguró que la Fuerza de Tarea Anticorrupción podrá “apoyar a los fiscales guatemaltecos” para seguir “la ruta del dinero”, pues “la corrupción no conoce de fronteras”.

La entidad anticorrupción regional, que ya la había anunciado en marzo Juan González, asesor especial del presidente estadounidense, Joe Biden, se conformará con “un equipo de trabajo” que incluirá a fiscales y especialistas en la “aplicación de la ley”, según un comunicado del Gobierno norteamericano.

Los investigadores, bajo el mando del Departamento de Estado, podrán “investigar y enjuiciar a casos de corrupción que tengan un nexo con Estados Unidos, Guatemala y la región en general”, pero con “mayor enfoque” en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“Atajarla de raíz”

La funcionaria añadió que, por lo que ha hablado con el presidente Joe Biden, la postura de su Administración resulta “muy clara sobre el tema de la corrupción”, y enfatizó que Estados Unidos quiere “atajarla de raíz”, porque saben “que no le conviene a una democracia”.

Las palabras de Harris se registraron en el marco de una visita a Guatemala por 24 horas, entre domingo y lunes, en busca de soluciones para la corrupción, que va en ascenso.

Guatemala es una de las siete naciones más corruptas del continente americano, según índices de organismos internacionales.

La vicepresidenta se reunió este lunes con Giammattei durante más de dos horas en un salón del Palacio Nacional en la que firmaron tres acuerdos substanciales: la creación de la Fuerza de Tarea Anticorrupción, el combate al trasiego de drogas y personas, y la inversión para la prosperidad, con el apoyo a niñas y mujeres guatemaltecas.

La Fuerza de Tarea anunciada desde hace meses por el Gobierno estadounidense apoyará “judicializaciones para quienes se atreven a realizar actividades corruptas” y ayudará a que los empresarios que quieran invertir en el país centroamericano tengan la certeza de “si sus recursos tan valiosos van a llegar a su destino final, que no caigan en manos corruptas”.

“Franca lucha”

Cuestionado por la prensa internacional sobre si el mismo Giammattei forma parte de esa corrupción que denuncia la sociedad civil, el presidente de Guatemala sostuvo que “las redes sociales más que información llevan desinformación” y precisó que se le ha señalado de “cero” casos.

Giammattei agradeció el apoyo de la Fuerza de Tarea y dijo que Guatemala está en “una franca lucha contra la corrupción”, un flagelo que definió como “un acto multidimensional, pues pasa por algunas personas que obtienen dinero del extranjero y vienen a hacer ilícitos aquí. No se sabe quién lo manda ni qué está haciendo”.

Harris concluyó que la conversación con Giammattei sobre la corrupción fue “muy franca y abierta”.

Es una cualidad “que admiro de él y él de mí”, pues “no tenemos tiempo para darle rodeos a nuestras inquietudes”, agregó.

Al concluir la actividad con la prensa, la vicepresidenta estadounidense se retiró para reunirse dentro de una universidad privada al este de la Ciudad de Guatemala con líderes comunitarios y con diversos empresarios.

Posteriormente culminará su estancia en Guatemala al final de la tarde, para viajar finalmente a México y continuar así su primera gira fuera de territorio estadounidense.