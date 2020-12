EE.UU. aplaude la Consulta Popular liderada por Guaidó en rechazo al gobierno de Maduro

El Gobierno de Estados Unidos aplaude la Consulta Popular promovida por el presidente interino de Venezuela, reconocido por más de sesenta países, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional “para rechazar el fraude ejecutado por el régimen de Nicolás Maduro”, dijo el martes el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

“Estados Unidos aplaude la Consulta Popular, liderada por @jguaido y la oposición venezolana, que proporciona una plataforma para que los venezolanos rechacen al régimen ilegítimo de Maduro y exijan elecciones libres y justas”, sentenció el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un mensaje divulgado en Twitter, reseñó La Patilla.

The U.S. applauds the Consulta Popular, led by @jguaido and the Venezuelan opposition, which provides a platform for Venezuelans to reject the illegitimate Maduro regime and demand free and fair elections. #VenezuelaAlzaLaVoz contra Maduro.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 8, 2020