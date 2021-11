EE. UU. admite que la nueva variante de Covid-19 podría haber llegado ya sin ser detectada

"No me sorprendería que esté aquí y no la hayamos detectado todavía. Cuando tiene un virus que se transmite con tanta facilidad y ya hay casos en otros países a consecuencia de los viajes, casi invariablemente terminará llegando a todas partes", afirmó Anthony Fauci