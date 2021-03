Duque asegura que se vacunará con la AstraZeneca

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció durante la emisión del programa ‘Prevención y Acción’ del Gobierno nacional, que está dispuesto a aplicarse la vacuna de AstraZeneca para transmitir confianza a los colombianos con respecto a ese biológico.

Yo quiero aprovechar para decir esto en vivo. El ministro de de Salud, Fernando Ruiz, me ha insistido todos los días que me vacune y yo he dicho que quiero esperar el turno. Me ha dicho que es muy importante para darle confianza a la ciudadanía y que la ciudadanía también tenga la tranquilidad con respecto a las vacunas”, dijo Duque, citado por Infobae.