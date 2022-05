Duque alaba designación de Colombia como aliado militar de EE.UU. fuera de OTAN

El presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió la confirmación oficial de la Casa Blanca de declarar a su país como Aliado Estratégico No Miembro de la OTAN, una noticia que certifica que es «el aliado número uno de Estados Unidos en la región».

"Es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente (Joe) Biden (…) Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había respaldo del presidente Biden", indicó Duque desde Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, algo que refutaría esta decisión.