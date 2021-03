Dos empresas chavistas fueron rescatadas por el gobierno de España

No se trata de una. Van dos empresas chavistas rescatadas esta semana por el gobierno de España. De hecho, el de la aerolínea Plus Ultra se constituyó en la noticia de la semana en el país ibérico, tras el anuncio de una inyección de 53 millones de euros, pero no resulta un caso único.

Señala la web de La Patilla, basada en un reportaje del periodista hispano-venezolano David Placer, radicado en Madrid, que el pasado martes 9 de marzo, el Consejo de Ministros español también aprobó el rescate de la constructora Duro Felguera, que recibirá 120 millones de euros.

Cabe recordar que esta firma obtuvo un contrato para construir una planta eléctrica de 2 mil millones de dólares con el chavismo durante los gobiernos de Zapatero y Chávez.

Extensas vinculaciones

En el caso de la aerolínea, sus empresarios, Rodolfo Reyes, Raif El Arigie y Roberto Roselli, están presuntamente vinculados con Camilo Ibrahim –quien manejaba las franquicias de Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear) en Venezuela, quien a su vez estaría vinculado con Delcy Rodríguez y otros funcionarios del chavismo, además de Álex Saab, denunciado como testaferro de Nicolás Maduro por Washington e implicado en las estafas en torno a las bolsas CLAP.

Con los dos rescates a las empresas vinculadas con el chavismo, España invertirá 173 millones de euros de dinero público mientras las pymes se desangran plena pandemia, resalta Placer.