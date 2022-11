Dos aviones chocaron durante espectáculo aéreo en Dallas [+Video]

Dos aviones de guerra antiguos chocaron en el aire este sábado durante un espectáculo aéreo en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas (Texas), sin que hasta ahora se sepa qué ocurrió con los ocupantes de las aeronaves y si hubo víctimas entre el público.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra se estrellaron por causas hasta ahora no determinadas.

"En este momento, se desconoce cuántas personas había en ambos aviones", dijo la FAA en un comunicado.

Sin embargo, Leah Block, portavoz de la Fuerza Aérea Conmemorativa, le dijo a ABC News que se cree que había cinco tripulantes en el B-17 y uno a bordo del P-63.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán la colisión registrada durante el espectáculo Conmemorativo Air Force Wings Over Dallas.

El programa de hoy incluía un desfile de aviones bombarderos, entre ellos el B-17, seguido de escoltas de cazas, incluido el P-63.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en un tuit después del accidente: "hemos tenido una terrible tragedia en nuestra ciudad hoy durante una exhibición aérea. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento".

"Los videos son desgarradores. Por favor, oren por las almas que se elevaron al cielo para entretener y educar a nuestras familias hoy", dijo Johnson en otro tuit.

Los restos de los aviones cayeron sobre la autopista 67 en dirección sur, que tuvo que ser cerrada después del accidente, dijo el Departamento de Policía de Dallas.

El Boeing-17 formaba parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada "Texas Raiders", y era uno de los nueve aún existentes en condiciones de volar.

Según CNN, el P-63 es aún más raro. Se sabe que existen todavía unas 14 de estas naves, de las cuales cuatro en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt.

pic.twitter.com/rmP7sRBjrM

— Poli Alert (@polialertcom) November 12, 2022