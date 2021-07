“¿Dónde está mi hijo?” Familiares buscan a detenidos en las protestas de Cuba

Madres, padres, hermanos y cónyuges de detenidos en las manifestaciones antigubernamentales de la víspera acudieron este lunes a las comisarías de La Habana para preguntar sobre el paradero de sus seres queridos que, aseguran, recibieron malos tratos de la policía.

“Llevo 24 horas aquí y no sé nada de mi esposo. Están dando varios listados de personas pero no aparece en ninguno”, declara a Efe Jacqueline Salas, trabajadora autónoma de 35 años, que aguardaba junto a decenas de parientes de detenidos frente a la estación de policía de la calle Zanja, en el barrio de Centro Habana.

Salas asegura haber presenciado el arresto violento de su marido durante la manifestación de ayer.

“Trataron de apresarlo, él se resistió, le cayeron tres oficiales encima, lo tiraron, le metieron la cabeza contra el piso, le partieron la boca, le dañaron las muñecas y no sé nada de él”, afirma.

Otra mujer de unos 50 años, que llegó a la comisaría la pasada madrugada para averiguar el paradero de su hijo, se acerca y ofrece un testimonio similar. “Le cayeron arriba, le dieron en la cabeza, en las costillas, le rompieron el celular y el reloj”.

Lisial , que no presenció la detención y ni siquiera acudió a la protesta, indaga el paradero de su esposo, de 30 años, y su suegro, de 75. “Cuando ya estaban detenidos él me llamó y me dijo que los habían golpeado y que los tenían aquí. Ahora me dirijo aquí y nadie sabe de ellos, nadie me dice nada, tengo que salir a averiguar”, relata a Efe.

Sin datos de detenidos

La inmensa mayoría de los parientes congregados frente a la comisaría de Zanja son mujeres. Se desconoce el número de detenidos en las protestas ocurridas el 11 de junio en varias localidades de Cuba, ya que las autoridades no han ofrecido datos sobre los arrestos.

Activistas locales han elaborado una lista provisional en la que figuran 65 nombres solo en La Habana.