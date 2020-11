Donald Trump designa nuevo Secretario de Defensa en reemplazo de Mark Espe

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la salida del Secretario de Defensa, Mark Esper, quien será reemplazado por Christopher C. Miller, ahora exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo (CTC).

La decisión de Trump llega dos días después de que el candidato demócrata Joe Biden se impusiera en las elecciones presidenciales. Aunque esta victoria significa que el gobierno del actual presidente terminaría el 20 de enero, Trump se ha negado a reconocer la derrota y anunció que planea impugnar los resultados en la Corte Suprema.

El mandatario comunicó su decisión en su cuenta de Twitter: “Me complace anunciar que Christopher C. Miller, el altamente respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo (confirmado de manera unánime por el Senado) será el secretario de Defensa interino a partir de este momento. ¡Chris hará un GRAN trabajo! Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por sus servicios”, expresó.

Analistas estimaban que Esper era uno de los funcionarios cuyos trabajos podían estar en peligro una vez terminado el período electoral. De hecho, distintos medios locales reportaron el jueves que el entonces funcionario ya había preparado una carta de renuncia, según reseña Infobae.

No se descarta que el de Esper sea el primero de múltiples reemplazos de funcionarios a quienes Trump ha criticado públicamente. Entre los que podrían seguir el mismo destino se encuentran el jefe del FBI, Christopher Wray y, sobre todo, el principal epidemiólogo del gobierno federal, Anthony Fauci.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020