Dominicana niega solicitudes de visa a venezolanos que viajarían antes del 25-D

Los venezolanos que aspiraban obtener la visa de República Dominica para viajar a ese país entre el 16 y el 25 de diciembre deberán cambiarle la fecha al viaje, pues la embajada de esa nación anunció que no recibirán los requisitos de quienes tengan el pasaje fijado para estos días.

Freddy Pérez, cónsul del país caribeño en Venezuela, aseguró que la notificación fue enviada por la Cancillería dominicana y el consulado debe acatarla. “Si viajan antes del 25 (de diciembre) lamentablemente no podemos recibir los requisitos”, dijo el diplomático a los cientos de venezolanos que hacían filas en las afueras del edificio donde está ubicada la sede consular el pasado lunes.

El pago para la solicitud de la visa dominicana es de 100 dólares, y la póliza de seguro de garantía migratoria internacional cuesta 150 dólares. Este martes, a un día después de la entrada en vigencia de la medida de visado, 130 personas esperaban para realizar el trámite en el consulado dominicano. Solo están atendiendo a las personas con vuelos programados para los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

Una de las afectadas por la medida tomada por la Cancillería dominicana fue Yannet León. La mujer debía salir con su nieto a República Dominica el próximo 22 de diciembre y ahora en el consulado no le quieren recibir los requisitos para obtener su visa turista.

Yo tuve que sacar un permiso en un tribunal porque viajo con un menor de edad, vengo aquí con todos mis recaudos, me meto y pago 300 dólares por esa página, que además es un robo lo que nos hacen. Pagué mis pasajes y los compré el 20 de noviembre y ahora me dicen que no van a recibir mis documentos, expresó León.

La cola de quienes iban a retirar la visa turista era corta. Yiarima Galviz, era una de las pocas personas que el consulado llamó por teléfono para decirle que ya podía ir a retirar el documento que le permite ingresar a la isla. Ella hizo su trámite el pasado martes 10 de diciembre y desde el consulado la contactaron el pasado 13 de diciembre.

“A mí me llamaron para retirarla; me llamaron y me enviaron un mensaje de texto. Tuve que pagar 150 dólares por el seguro y 100 dólares para entrar (la visa)”, detalló Galviz.

Aimara Casanaro, es otra de las afectadas por la nueva medida tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, la mujer debe viajar el próximo 19 de diciembre y aún no sabe si ya su visado le será otorgado.