Dirigente zuliana de Voluntad Popular denuncia la desaparición de su madre en Dallas [+Video]

La dirigente de Voluntad Popular (VP) en el Zulia y defensora de los derechos humanos, Takehydi González, denunció este domingo 22 de enero la desaparición de su madre de nacionalidad venezolana, Merci Chirinos Chacín, en Estados Unidos. La dama no ha sido vista en las últimas horas en Dallas, Texas, donde labora en una empresa de electricidad.

Hace más de 72 horas no sé de su paradero, no he tenido comunicación con ella. La última persona que tuvo contacto con ella fue su esposo Andrés Salazar, zuliano", aseguró González a través de un video que ella grabó y publicó en su cuenta Instagram.

Afirma la dirigente política y abogada que Andrés dijo haberla visto por última vez el pasado viernes 20 de enero, "en el sitio de trabajo donde tuvieron una discusión".

Mi mamá decidió ir al baño y nunca más regresó. Hasta el sol de hoy no he sabido absolutamente nada de ella", señaló en medio de la angustia.

González dijo que presuntamente hace una semana su progenitora se había quedado sin teléfono porque se lo robaron en la empresa donde labora.

No he podido contactarla de ninguna manera. Le he escrito a sus redes sociales, llamé al 911 y no tengo respuesta alguna", expresó sumamente preocupada.