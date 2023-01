Dirigente de Voluntad Popular, Takehydi González: "Mi mamá ha sido localizada"

Este 23 de enero fue localizada Merci Chirinos Chacín, madre de la dirigente de Voluntad Popular (VP) en el Zulia, Takehydi González, así lo comunicó la también defensora de los derechos humanos a través de su cuenta Instagram.

“Mi mamá ha sido localizada. Gracias a todos por sus oraciones. Creo que ahora solo quiero descansar”, firma la publicación en redes sociales de González.

González había denunciado la desaparición de su progenitora este domingo en Dallas, Texas, afirmando que se le había visto por última vez en una empresa de electricidad.

“Hace más de 72 horas no sé de su paradero, no he tenido comunicación con ella. La última persona que tuvo contacto con ella fue su esposo Andrés Salazar, zuliano", dijo previamente la abogada a través de un video que ella grabó y publicó en su cuenta Instagram.

El comunicado de la dirigente se limitó a informar que su madre fue encontrada, sin embargo, no precisó mayor detalles al respecto.

“Aprovecho estas líneas para agradecer a todas las personas que se hicieron solidarias conmigo y con mi familia en este momento tan duro”, dice el post.