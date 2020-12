Directora de ONG chilena: venezolanos “no están migrando, están huyendo de su país”

A una semana de asumir el cargo de directora nacional del Servicio Jesuita Migrante, Waleska Ureta, psicóloga, se refiere a la nueva Ley de Migración y Extranjería despachada por el Senado el pasado 3 de diciembre.

En conversación con La Tercera, la exdirectora social de América Solidaria, cuestiona que el gobierno chileno excluya a extranjeros de una regularización masiva.

Hay aspectos que deben ser revisados, como el Artículo 8 transitorio de la ley, que señala que las personas que entraron antes del 18 de marzo van a poder regularizar (su situación), pero no podrán hacerlo quienes entraron después de esa fecha por pasos no habilitados y que no tengan antecedentes penales”, reflexiona.

Ureta se pregunta por qué el Gobierno austral cambió de criterio y deja a gente fuera de esa regularización masiva que sería muy buena para ordenar la casa. “Eso va a seguir promoviendo que haya muchos migrantes irregulares en el país. Además, hay algunos ar-tículos que no respetan el debido proceso y el resguardo del interés superior de los niños, sobre todo los que están relacionados con ingreso por pasos no habilitados y en el caso de los niños que no vienen acompañados por sus padres o tutor”, sostiene.

Asegura que en los últimos tres años han entrado 21 mil personas por pasos no habilitados a Chile, la mayor parte de ellos son personas que vienen de Venezuela.