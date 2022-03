Diplomáticos de Guaidó coordinan con organizaciones humanitarias evacuación de venezolanos en Ucrania

La representante diplomática del "gobierno interino" ante Bulgaria, Estefanía Meléndez, aseguró que las delegaciones que representan a Juan Guaidó coordinan con organizaciones humanitarias la evacuación de venezolanos de Ucrania.

En conversación vía Facebook con Efecto Cocuyo, Meléndez reiteró que ha sido difícil establecer comunicación con el gobierno ucraniano por la invasión rusa a ese territorio, además porque no tienen el estatus o reconocimiento ante ese país.

"Es muy difícil la comunicación con el Gobierno (de Ucrania) por la situación. Nosotros no estamos acreditados. Nuestros esfuerzos son a nivel de sociedad civil", respondió la representante diplomática sobre cómo buscan ayudar a la población venezolana a evacuar Ucrania.

Explicó que, aunque no tienen una data del número de connacionales en Ucrania, la mayoría de quienes han salido han usado Polonia y Hungría, aunque otros países que comparten frontera con Ucrania son Rumanía y Moldavia.

Ante la falta de mayor comunicación con el gobierno de Volodímir Zelenski, las representaciones diplomáticas de Guaidó en los países fronterizos con Ucrania coordinan con organizaciones humanitarias.

"Estamos en contacto con los organismos humanitarios encargados de las evacuaciones en el terreno", dijo Meléndez.

También reiteró que no ha vuelto a tener contacto con el joven venezolano Jesús González Silveira, con quien coordinaban la evacuación. Desde el martes 1 de marzo no han vuelto a conocer de su caso, aunque esperan que haya podido escapar del conflicto.

"No he tenido más noticias. Tal vez logró salir. Pero no hemos podido confirmarlo. Estábamos en contacto, planeando su evacuación. Quedamos en que hablaríamos el miércoles en la mañana. Y no supimos más. Pudo haber pasado cualquier cosa", detalló Meléndez.

Desde Bulgaria se habilitó el correo [email protected] para obtener información sobre venezolanos que busquen evacuar Ucrania. Mientras que la representación diplomática en Hungría puso a disposición un correo ([email protected]) y un número telefónico: +36 707 751 465.

En Hungría no se necesita visado especial para entrar, pero al ser un país de la Unión Europea a finales de año los venezolanos que quieran ingresar deben tener el permiso Etias, que les permite entrar a los país de la Zona Schengen.