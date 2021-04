Diego García, el violinista que conquista Chile con su talento, elegancia y carisma

Diego García @DGviolinista tiene un espacio bien ganado entre los venezolanos reconocidos y muy queridos en Santiago de Chile.

Verlo tocar el violín en la apertura de cualquier evento cultural se hace común y es algo que, este trujillano de 28 años, con formación desde los 6 años en el Sistema de Orquestas Juvenil e Infantil de Venezuela, se ganó a pulso. Talento, carisma y elegancia son su tarjeta de presentación.

García llegó a la capital chilena el 9 de julio de 2017 con la mira puesta en su crecimiento como artista. Lo hizo con cierta tristeza porque no pudo culminar la carrera de Contador Público y tuvo que salir de Venezuela por el impacto de la crisis. Le faltaron dos semestres para graduarse.

“Como para la mayoría de los migrantes mis inicios no fueron fáciles. Me tocó, en pleno invierno, salir a tocar el violín con un parlante a las calles de Santiago. Tuve que soportar el frío, la nostalgia y hasta cierto punto el impacto piscológico de algunos actos de xenofobia. Fueron tiempos duros…”, cuenta.

Pero era mayor la necesidad de salir adelante y luchar sin desmayar. “De a poco me fui dando a conocer y fueron saliendo eventos y enganché con algunas productoras”, sostiene el responsable musical de la apertura o cierre de actividades o presentaciones con los cantautores criollos Ignacio Rondón y Teo Galindez @TeoGalindez58 ; los actores Marco Pérez @Marko y Luis Gerónimo Abreu; y los conferencistas Alberto Barradas y el mexicano Farid Dieck @faridieck , entre otros.

Diego vincula su despegue a sus experiencias en 2018 cuando se topó con un productor que lo motivó a sacar su primer disco de covers e integrar esa producción a las distintas plataformas musicales: Spotify, Itunes, Deezer, Instagram, y Tik tok.

Su carrera ha sido corta, pero vertiginosa.

Cada vez se hacen más comunes sus magistrales interpretaciones en bodas y eventos. También tocó el violín en eventos organizados por la Embajada y Agregaduría Aeronáutica de Brasil en Chile y la Embajada de Perú en Chile. “Además solicitaron mis servicios musicales para una tertulia hacia la primera dama de Chile, Cecilia Morel. Me sentí muy honrado por la oportunidad”, recuerda.

En diciembre 2019, García fue contratado por dos fechas, para representar a Venezuela en el prestigioso Fesiluz (Festival de Luces de China en Chile) y debido al éxito de sus dos presentaciones fue contratado directamente por representantes chinos para presentarse por tres fechas adicionales. “Siempre es gratificante que te reconozcan el talento”, afirma este amante del fútbol, deporte que comenzó a practicar en su natal Valera a los 8 años.

Más que una afición el futbol representa una pasión para Diego. Llegó a integrar el club Trujillanito FC y luego la Selección de Trujillo de Futbol Campo, Futbol de Salón y Fútsal, representando a la entidad en numerosas oportunidades

Crecimiento

Diego cree que su vida como migrante lo llevó a exigirse y a evolucionar. “Sí, creo que migrar ha sido un paso muy importante en mi carrera como músico y como persona, y con toda su dedicación implementada, las experiencias y el enfoque al trabajo, he crecido mucho como artista”, detalla.

Resalta como canal en ese despegue al poder de las redes sociales. “Siento que he causado buenas vibras y momentos emotivos para mis seguidores, con las presentaciones grabadas y las románticas propuestas de matrimonio en la nieve. Creo es que es algo totalmente novedoso al igual que los matrimonios a la orilla de la playa”, agrega.

En su experiencia, la mayoría de los venezolanos que emigran son emprendedores y luchadores. “Me gusta motivarlos en mis historias de Instagram, instarlos a no desmayar, a seguir luchando por sus sueños y metas y transmitirle algo tan poderoso y necesario como lo es la esperanza. A mí también me ha tocado escuchar en más de una ocasión frases de aliento para no desmayar y las agradezco mucho. A veces salvan…”.

Experiencia positiva

Sobre Santiago de Chile destaca su vértigo y la alternabilidad del clima. “La vida es muy rápida. Casi todos viven acelerados, principalmente para mantener el ritmo laboral. También me llama mucho la atención los cambios drásticos del clima y sus estaciones. A veces sales en la mañana y te congelas y en la tarde hay calor. O viceversa. En algunos momentos no sabemos que ropa ponernos”, afirma.

Hasta los momentos, asegura, su relación con los chilenos es maravillosa. Tanto así que confiesa que la gran mayoría de los contratos musicales que ha tenido para bodas, eventos y recepciones, han sido suscritos por los nacidos acá. “La verdad es que me ha ido muy bien con ellos. No me puedo quejar”.

Para finalizar, García aprovecha para invitar a presenciar otro gran paso en su carrera musical este sábado 17 de abril a las 20:00 horas de Chile, cuando se llevará a cabo una interpretación a través de la página de eventos online Eventrid. Allí estará dando lo mejor de su música para, por supuesto, seguir colocando el nombre de Venezuela en lo más alto.