Devastadora explosión en una casa de Pensilvania deja cinco muertos

Una devastadora explosión que se registró en una vivienda, en la localidad de Plum, oeste del estado de Pensilvania, Estados Unidos, dejó un saldo de cinco muertos, informaron autoridades.

Las víctimas fueron cuatro adultos y un adolescente, cuyos cuerpos fueron recuperados tras el siniestro ocurrido el pasado sábado, detalló el jefe de policía de Plum Borough, Lanny Conley, citado por Telesur.

Tres personas más resultaron heridas y trasladadas a hospitales. Una permanece recluida en estado crítico.

La Policía señaló que determinar la causa de la explosión será un proceso “lento y largo”, en el cual también se han involucrado especialistas de los bomberos y la comisión estatal de servicios públicos y locales.

Tres estructuras fueron completamente destruidas y una docena resultó afectada por las llamas a las que se enfrentaron equipos de al menos 18 departamentos de bomberos, con camiones cisterna de agua de los condados de Allegheny y Westmoreland, de Pensilvania.

Autoridades declararon a medios locales que no se ha precisado el número de personas que se encontraba en la vivienda al momento de la explosión, añadió Telesur.

Una cámara de seguridad instalada en un timbre registró el momento en el que se generó el fuerte estallido, seguido de un voraz incendio, refirió El Mundo, de España.

Por ahora, las autoridades permanecen investigando de manera ardua las causas del fatal estruendo.

