Detienen a sujeto que intentó disparar a venezolano trabajador de Rappi en Perú

El hombre que intentó disparar contra Oswaldo Girán, joven venezolano que trabaja como repartidor de la empresa Rappi en Perú, fue detenido, según informes de la policía de ese país.

La agresión ocurrió en el sector San Isidro de Lima, la tarde del sábado. Oswaldo se disponía a entregar un pedido, pero el cliente lo recibió sin camisa, alcoholizado y armado.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el sujeto lo recibió “con una pistola en la mano. Yo le dije que no podía atender el pedido así porque estaba ebrio y tenía una pistola en la mano. Me dijo que pasara, que no me iba a pasar nada. Le dije que no”, relató a los medios.

El joven repartidor pudo advertirle a un colega para que grabara con su celular y dejar registro de lo que ocurría.

“Mi compañero estaba entregando un delivery al frente, le hago señas para que grabe. Él (el atacante) se me acerca, primero lanza un disparo y gracias a dios no me tocó. Luego se me acerca, me la pone en la cabeza y se le encasquilla dos veces. En lo que se le está encasquillando la pistola, me monto en la moto y me voy. Él lanza el disparo pero ya yo estaba como a 50 metros“, contó Girán.