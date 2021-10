Deportan en situación irregular a cinco migrantes venezolanos de Estados Unidos

El abogado de inmigración Rolando Vázquez denunció que cinco venezolanos fueron deportados de Estados Unidos de manera irregular. A los ciudadanos los sacaron del Centro Correccional de Winn, en Luisiana, en la madrugada y fueron llevados hacia República Dominicana para finalmente enviarlos a Venezuela.

“No sabemos qué pasó en sus casos, en el miedo creíble, pero son gente de oposición que está siendo entregada al gobierno de Nicolás Maduro, denunciado por torturar y matar a presos políticos; ahorita van a caer en manos de ese gobierno”, dijo Vázquez en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

El esposo de Katherine Carolina Martínez Villalobos, la única mujer en ese grupo de cinco deportados, aseguró al abogado que a la venezolana la llevaron sin carta de deportación y que el proceso se llevó bajo perfil para que otras personas no se dieran cuenta, reseñó El Nacional.

Aseguró que solicitó ayuda a Carlos Vecchio, designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 como embajador de Venezuela en Washington, pero no recibieron respuesta. “Pidió asilo político, tenemos miedo de que la vuelvan meter presa en Venezuela. No sabemos lo que va pasar”, manifestó.

Vázquez dijo que la comunidad venezolana se tiene que unir y exigir el cese de ese tipo de procedimientos irregulares. Criticó que la representación diplomática, nombrada cuando Juan Guaidó presidió el Poder Legislativo, no actúe en estos casos.

Afirmó que intentará pedir ayuda a los senadores Marco Rubio y Rick Scott.

“Voy a intentar tocar otras puertas de gente que le importa. Vamos a seguir luchando para impedir la deportación de gente de oposición a Venezuela. Si no son de oposición no nos importan, no estamos luchando por esa gente. Si son gente chavista o afecta al gobierno, que simplemente salieron porque no les gustan las condiciones del país, no estamos luchando por ellos”, expresó el abogado.