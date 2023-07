Departamento de Justicia rechaza acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden

El acuerdo de culpabilidad del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, sobre dos cargos fiscales fracasó el miércoles, al menos temporalmente, después de que la jueza federal que escuchaba su caso expresó su preocupación por un acuerdo relacionado con un cargo más grave de posesión de armas.

El resultado pone en peligro la resolución de una investigación de un año sobre los tratos comerciales de Hunter Biden. Había sido acusado de dos delitos fiscales menores por no pagar más de 100.000 dólares en impuestos de más de 1,5 millones en ingresos tanto en 2017 como en 2018, y llegó a un acuerdo con los fiscales, que planeaban recomendar dos años de libertad condicional.

El mes pasado, Biden fue acusado de posesión de un arma de fuego por una persona conocida como consumidora de drogas, un delito grave. Tuvo un Colt Cobra .38 Special durante 11 días en octubre de 2018. Aceptó celebrar un acuerdo de desvío, lo que significa que técnicamente no se declararía culpable del delito

Mientras se adhiriera a los términos de su acuerdo, el caso sería borrado de su registro. De lo contrario, se retiraría el trato. El cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

De acuerdo a The Associated Press, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Maryellen Noreika, quien fue nombrada por el presidente Donald Trump, dijo que estaba preocupada por el lenguaje del acuerdo de desvío, que contenía detalles sobre no enjuiciar a Biden por delitos fiscales en el futuro. Ella sugirió que los abogados se reunieran nuevamente y lo discutieran.

“Creo que tiene sentido que ustedes hablen más”, dijo a los abogados.

No estaba claro de inmediato si los abogados podrían resolver el caso este miércoles.

El acuerdo estaba destinado a despejar el aire para Hunter Biden y evitar un juicio que habría generado semanas o meses de titulares que distraían. Pero la política sigue siendo tan desordenada como siempre, con los republicanos insistiendo en que obtuvo un trato atractivo y el Departamento de Justicia avanzando en las investigaciones sobre Trump, el favorito en las primarias presidenciales del Partido Republicano en 2024.