Denuncian que azúcar de Brasil sin control gubernamental invade mercado venezolano

El presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), José Ricardo Álvarez, alertó que desde Brasil está entrando azúcar al país sin el control debido de las autoridades.

Destacó que Brasil tiene un exceso de producción, que la está canalizado hacia Venezuela, “y los comerciantes y aquellas personas que pueden importar sin los permisos debidos porque no piden permiso se traen esa azúcar y tienen el mercado nacional invadido”.

Cuestionó que el Estado no le tenga impuestos al azúcar importada, “pero sí le tiene aranceles a los insumos que nosotros necesitamos para producir”.

“En este momento como la zafra ya no está, la mayor cantidad de azúcar es importada, hay una azúcar que entra como azúcar crudo que la traen los centrales y la procesan y salen con el nombre de la industria de aquí, y así debería ser, y no como otros azúcares que están trayendo por diferentes vías, incluso que no gozan con los estándares mínimos de calidad y las envasan en la frontera con Santa Elena de Uairén”.