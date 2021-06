Denuncian campaña en Perú para sembrar idea de fraude electoral

Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, advirtió que "si hay, como parece que habrá, un resultado ajustado, me temo que el perdedor no lo va a aceptar. El mejor escenario sería que, cualquiera quien gane, lo haga con una diferencia de 4 % o 5 % para que no sea cuestionado"