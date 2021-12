Denuncian ataque a joven venezolano con autismo en una escuela de Florida

Un adolescente venezolano con autismo fue golpeado por otros estudiantes en una escuela de la ciudad de Florida en Estados Unidos.

El sensible video que se hizo viral en las redes sociales muestra la agresión contra el joven venezolano de 16 años, identificado como Luis Alejandro Osechas Carrillo. Familiares del adolescente contaron que Osechas fue llevado al baño del colegio llamado Liberty High School, y golpeado fuertemente en la cabeza.

Muchos venezolanos y latinos se hicieron eco de las denuncias hechas tras la agresión y el bullying que se registra en las escuelas del país norteamericano, sin embargo la escuela donde sucedió ese hecho violento se pronunció al respecto y aseguró que ese incidente se registró en octubre del presente año y los agresores fueron sancionados.

"Muchos de ustedes han llamado nuestra atención sobre un video que involucra a varios estudiantes y un altercado físico en Liberty High School. El incidente ocurrió en octubre y los estudiantes recibieron la disciplina apropiada. La seguridad de los estudiantes es de suma importancia para nuestros estudiantes", dice en un tuit del colegio Liberty High School.

Many of you have brought to our attention a video involving several students and a physical altercation at Liberty High School. The incident occurred in October and the students received the appropriate discipline.

Student safety is of the utmost importance for our students.

— Osceola Schools (@Osceolaschools) December 13, 2021