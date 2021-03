Denunciado por acoso sexual, el gobernador de Nueva York se aferra a su cargo

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunciado por acoso sexual y conducta inapropiada por varias mujeres, se negó una vez más a renunciar este viernes, pese a que un creciente número de legisladores demócratas piden su dimisión.

No renunciaré”, insistió Cuomo en una teleconferencia de prensa, y pidió una vez más esperar el resultado de la investigación de la fiscalía general del estado sobre las denuncias. ‘No he hecho las cosas de las cuales me acusan, punto’, añadió.