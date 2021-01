Dan de alta a Evo Morales tras recuperarse del Covid-19

El expresidente boliviano Evo Morales se recuperó del coronavirus y fue dado de alta el domingo de una clínica privada en medio de un rebrote de la enfermedad por el país andino.

“La pandemia es fregadita pero cuando se cumple con las recetas médicas se puede superar al virus”, agregó.

El director del hospital, Gastón Cornejo, recomendó al exmandatario que tome reposo por dos semanas y que no reciba visitas para garantizar su recuperación.

Morales, de 61 años y quien gobernó al país entre el 2006 y el 2019, “tuvo una insuficiencia respiratoria producto de la pandemia, pero ha ido evolucionando satisfactoriamente… en la última prueba de Covid-19 dio negativo”, explicó Cornejo.

El exgobernante estuvo internado casi dos semanas en la clínica.

Yo no sabía, pero me hicieron la prueba y me confirmaron”, explicó. ‘Yo no he sentido casi nada, no he perdido el olfato. Sí tuve decaimiento, dolor de garganta, agitación por la tos’, mencionó al recomendar a los bolivianos que sigan con las medidas de protección, el uso de mascarillas, lavados de manos, entre otros.