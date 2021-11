Dadmelis Solórzano comercia ponche de crema con 16 sabores y una línea vegana en Chile

El amor por la Navidad y sus ganas de recuperar las sensaciones que le provocaba la época pascuera en su natal Caracas, Venezuela, llevaron a Dadmelis Solórzano Lira, de 35 años, a crear una exitosa fórmula artesanal de Ponche de Crema @ponchecrema_dad que causa furor en Santiago de Chile.

Entre 2016 y 2020 no había tenido una Feliz Navidad hasta que me vine a vivir al centro de la capital chilena y me vi en un espacio donde tendría la oportunidad de preparar la Navidad que nos representa: hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina o pollo y su infaltable ponche crema«, recuerda Dadmelis.