Cúpula de Hierro, el escudo antimisiles de Israel para frenar los ataques de Hamas

Desde el lunes, militantes palestinos lanzaron más de 400 cohetes hacia Israel en medio del pico de violencia y tensiones en la región. Menos de 20 cohetes lograron superar su principal escollo: la Cúpula de Hierro, el sistema antimisiles israelí que interceptó la mayoría de los disparos.

El escudo está en servicio desde hace casi una década y forma parte de los instrumentos que permiten a Israel mantener un predominio militar sobre sus vecinos. El Ministerio de Defensa divulgó las imágenes sobre cómo el sistema interceptó un misil de Hamas sobre Ashkelon en las últimas horas.

El volumen del ataque no tiene antecedentes en los últimos años: el último reporte señala que hubo al menos dos muertes y unos 70 heridos en la ciudad israelí cercana a la Franja de Gaza.

En marzo, Israel presentó una nueva versión de su escudo antimisiles, desplegado en las fronteras con Gaza, Líbano y Siria, que ahora puede interceptar “simultáneamente” cohetes, misiles y drones.

Si bien esta batería antimisiles no puede bloquear los globos incendiarios y otros proyectiles lanzados a muy baja altura, ahora puede contrarrestar tanto los misiles como los drones. “La Cúpula de Hierro ha sido probada en una variedad de escenarios complejos (…) y ha interceptado drones, cohetes y salvas de misiles simultáneamente”, dijo el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en un comunicado.

Los principales focos de amenaza que sufre Israel provienen de los terroristas de Hamas y Hezbollah, pero también está en alerta permanente ante los misiles balísticos de largo alcance de Irán.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021